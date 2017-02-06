الرئيسة / أخبار عاجلة / القوة الصاروخية: اجراء تجربة صاروخية ناجحة لصاروخ باليستي على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.
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