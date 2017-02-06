أبين .. القاعدة يعدم ضابط في حراسة هادي ويرمي بجثته في طريق مؤدية إلى منزله بعد ساعات من اختطافه

يمنات – صنعاء

في اتجاه تصعيدي مع حكومة هادي، اقدمت مساء الأحد 5 فبرائر/شباط 2017، على اعدام ضابط في قوات الحماية الرئاسية لـ”هادي” بعد ساعات من اختطافه من مديرية لودر، وسط محافظة أبين.

و قالت مصادر صحفية، ان مواطنون عثروا على جثة العقيد عبد الله الاسرائيلي، مساء الأحد مرمية بالقرب من مفرق طريق مؤدية الى منزل هادي بمديرية الوضيع بمحافظة أبين.

و حسب “عدن الغد”، قال مواطنون عثروا على الجثة، أن أثار رصاص تبدو على جثة الضابط الاسرائيلي.

و اختطف الاسرائيلي أثناء مرور سيارته في نقطة تفتيش استحدثت قرب سوق الخديرية بمديرية لودر، ظهر الأحد، و نقل على متن طقم للقاعدة إلى جهة غير معلومة.

و تعد هذه الحادثة اعلان واضح من عناصر القاعدة على نيتها التصعيد مع حكومة هادي، و اسقاط محافظة أبين تحت سيطرتها للمرة الثالثة منذ العام 2011.

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