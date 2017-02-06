الرئيسة / أخبار وتقارير / أبين .. القاعدة يعدم ضابط في حراسة هادي ويرمي بجثته في طريق مؤدية إلى منزله بعد ساعات من اختطافه
كلاشنكوف

أبين .. القاعدة يعدم ضابط في حراسة هادي ويرمي بجثته في طريق مؤدية إلى منزله بعد ساعات من اختطافه

7 ساعات من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 90 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

في اتجاه تصعيدي مع حكومة هادي، اقدمت مساء الأحد 5 فبرائر/شباط 2017، على اعدام ضابط في قوات الحماية الرئاسية لـ”هادي” بعد ساعات من اختطافه من مديرية لودر، وسط محافظة أبين.

و قالت مصادر صحفية، ان مواطنون عثروا على جثة العقيد عبد الله الاسرائيلي، مساء الأحد مرمية بالقرب من مفرق طريق مؤدية الى منزل هادي بمديرية الوضيع بمحافظة أبين.

و حسب “عدن الغد”، قال مواطنون عثروا على الجثة، أن أثار رصاص تبدو على جثة الضابط الاسرائيلي.

و اختطف الاسرائيلي أثناء مرور سيارته في نقطة تفتيش استحدثت قرب سوق الخديرية بمديرية لودر، ظهر الأحد، و نقل على متن طقم للقاعدة إلى جهة غير معلومة.

و تعد هذه الحادثة اعلان واضح من عناصر القاعدة على نيتها التصعيد مع حكومة هادي، و اسقاط محافظة أبين تحت سيطرتها للمرة الثالثة منذ العام 2011.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com