ثراء الحروب في اليمن

يمنات

د. فؤاد الصلاحي

مع نهاية الحرب الملكية الجمهورية عام 1970 خرجت النخبة التقليدية زعما القبيلة و قيادات العسكر و عدد من قيادات الاحزاب و حلفائهم اكثر ثراءا عما كانوا عليه قبل سنوات من ذلك العام، وهو ما اشارت اليه الباحثة ايلينا جولوبوفسكايا في دراستها عن القبيلة في شمال اليمن.

الأمر ذاته يتكرر اليوم باضافة لاعبين جدد و فئات جديدة وفق متغيرات المرحلة و مصادر التمويل المتعددة، وهو الأمر الذي نؤكده دوما بالقول ان العبث السياسي الراهن مصنوع و مخطط له من اطراف الصراع و حلفائهم و هدفهم الرئيسي محاصصة السلطة و الثروة، اضافة الى اهداف الخارج الاقليمي و الدولي.

و في المحصلة الاخيرة تغييب مؤسسات الدولة و اضعافها لصالح مراكز قوى تمثل اطراف الصراع وحلفائهم .. و قد نشرت الصحف الكثير من الاسماء التي تتسلم مرتبات من اللجنة الخاصة و كذلك التمويل الذي ارسل خلال العامين الاخيرين ناهيك عن دور البعض في التلاعب بالسلع الاساسية داخل المدن، خاصة النفط و الغذاء و العلاج وغيرها..

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