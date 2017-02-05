يمنات

أحمد سيف حاشد

أموال النفط المتماوج كمحيط، وسلاح حشدوه منذ عقود لعدو، وسلاح تم شراؤه للتو، وتحالف همجي ومرتزقة، ودول عظمى بجلالتها تدعمه وترعي العدوان السافر كالشمس، وتقر حصار الجوع والجور الممنوع..

عشر دول أو أكثر تفشل فشلا بطول وعرض الأرض، فتضطر دول الدعم اللوجستي لحشد أساطيل وجحافل لتحارب هذا الشعب الصابر كالصبار .. شعب يجالد أقداره .. شعب كالح أشعث أغبر .. شعب أفقر من جوع مدقع .. شعب لا زال يقاوم ولازال يجالد ببسالة .. سنتين من الحرب الشعواء ولا زال عنيدا وصمصاما لم تهتز له شعرة..

هذا الشعب الضارب أوله في عمق التاريخ الأول، وفي عمق الأرض حضارته الأولى .. هذا الشعب لا ترضى عزته وكرامته أن تتنازل عن شبر أو خطوة أوطأ من سطح الشمس.

هذا الشعب كريما وعزيزا لا يطأطئ رأسا ولا يستجدي أحدى .. يهزم أموال النفط ويكسر بدو الصحراء ويدوس فخر صناعة أمريكا بقدم وحذاء..

هذا الشعب الصامد سيكتب تاريخا من نور وجلال .. لن يسكن أو يهدأ له حال أو بال، قبل أن يلحق شر هزيمة بهذا العدوان، ويسقط عظمة دول كبرى أوهمت العالم لقرون أنها الأعظم شأن.

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