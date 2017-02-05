مستجدات المواجهات العسكرية في مدينة المخا الساحلية غرب تعز

يمنات – خاص

تفيد المعلومات الواردة من مدينة المخا الساحلية، غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، أن الاشتباكات ارتفعت حدتها في الدائري الشمالي للمدينة.

و تشير المعلومات أن القوات الموالية للتحالف السعودي تقدمت من حي الحالي باتجاه المحطة البخارية للكهرباء، و طريق الدائري الشمالي.

و أكدت أن اشتباكات عنيفة تدور في الدائري الشمالي وجها لوجه بين القوات الموالية و مسلحي أنصار الله، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة و قصف مدفعي عنيف.

و تحاول القوات الموالية لـ”هادي” التقدم عبر حي العمودي بما يتيح لها الوصول إلى الكورنيش، ما يمكنها من قطع الطريق المؤدية إلى الزهاري و يختل في الشمال الغربي.

و أكدت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة بأسلحة متوسطة و خفيفة تدور قرب المحطة البخارية و في أطراف حي العمودي، منذ العاشرة من مساء السبت 4 فبرائر/شباط 2017.

و أفادت بأن أعنف المواجهات تدور في أطراف حي العمودي الذي تمر فيه الطريق المؤدية إلى كورنيش المخا، الذي يقع فيه معسكر الدفاع الساحلي.

و شن طيران التحالف السعودي أكثر من 30 غارات على المدينة، بالتزامن مع قصف مكثف من صباح السبت.

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