البنتاغون تسحب تسجيل مرئي لعملية “يكلا” بالبيضاء بعد أن اتضح انه يعود إلى عشر سنوات مضت

يمنات – وكالات

نشر العسكريون الأمريكيون الذي يسعون إلى اثبات نجاح هجوم استهدف مؤخرا تنظيم القاعدة في اليمن، تسجيل مرئي قالوا إنه للعملية العسكرية في “يكلا” بالبيضاء، وسط اليمن، غير أنهم قاموا بسحبه بعدما تداولت وسائل إعلام و رواد الشبكة العنكبوتية معلومات تفيد أنه يعود إلى عشر سنوات مضت.

و شنت القوات الخاصة الأمريكية هجوما الأحد 28 يناير/كانون ثان 2017، هجوم على موقع لتنظيم القاعدة في منطقة “يكلا” الجبلية بمحافظة البيضاء، و الواقعة على الحدود الادارية بين محافظتي مأرب و البيضاء.

و أسفرت هذه العملية العسكرية الأولى التي سمح بها دونالد ترامب عن مقتل جندي أمريكي وعدد من النساء و الأطفال.

و منذ ذلك الحين، تدافع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و البيت الأبيض عن العملية، مؤكدين أنها “ناجحة” على الرغم من الخسائر البشرية و أنها سمحت بجمع معلومات مهمة عن التنظيم الذي يعتبر أخطر فرع في الشبكة المتطرفة.

و وضعت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) على موقعها الإلكتروني تسجيل فيديو يفترض أن يؤكد أهمية الوثائق و الملفات التي صورت في المكان.

و التسجيل الذي انتجته الشبكة المتطرفة يبدأ بسيف يقطع صليبا ويعرض كيفية انتاج متفجرات لاعتداءات. لكن العسكريين أدركوا بعد ذلك أن التسجيل لم يكن جديدا.

و قام عدد من مستخدمي الانترنت بتوضيح أن التسجيل أنجز في الواقع قبل حوالى عشر سنوات و وضع على الانترنت من قبل. إثر ذلك سحب الجيش الأمريكي التسجيل على الفور.

و قال الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية “لم نكن نعرف أنه تسجيل قديم”، لكنه أصر على أن العملية سمحت بالحصول على معلومات مهمة.

و أضاف: “حصلنا في هذا الهجوم على كمية من المعلومات أكثر من أي هجوم آخر على القاعدة في اليمن”.

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