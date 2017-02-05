لجنة طوارئ النفط والغاز: استقرار وضع ميناء الحديدة وعودة اسعار البترول إلى وضعها السابق

يمنات – صنعاء

قالت لجنة الطوارئ المشتركة للنفط و الغاز أن الوضع مستقر في ميناء الحديدة و السفن تدخل و تفرغ بشكل طبيعي.

و أشارت أنه تم تفريغ سفينة بترول و أكثر من سفينة للمواد أخرى. مرجعة سبب ارتفاع سعر البترول في المحطات إلى الإشاعات التى روج لها الاعلام الداخلي و الخارجى بأن الميناء توقف، ما جعل أصحاب المحطات يتأثرون بتلك الشائعات، فرفعوا الأسعار.

و أكدت اللجنة في تعميم لها، أن شركة النفط التقت مع اتحاد المحطات و وعدوا بعودة الأسعار الى وضعها الطبيعي.

و أكدت اللجنة أن شركة النفط ستقوم بالمتابعة و الرقابة و النزول الميدانى للتأكد من ذلك.

و طالبت اللجنة المشتركة وسائل الاعلام، خاصة المحلية و وسائل التواصل الاجتماعى الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الاخبار و عدم الانجرار خلف الشائعات، التى تصنع مبرر للفوضي و تزيد من معاناة المواطن.

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