السفارة الفلسطينية في العاصمة صنعاء تعاود فتح أبوابها

يمنات – صنعاء

قالت وكالة اخبارية روسية، إن دبلوماسيان فلسطينيان، وصلا الجمعة 3 فبرائر/شباط 2017، إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، لاستئناف مهام السفارة الفلسطينية في اليمن.

و نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر دبلوماسي، أن القائم بأعمال السفارة الفلسطينية جلال مصطفى، و السكرتير الأول في السفارة عماد قزاز، وصلا إلى صنعاء عبر مطار عدن لمباشرة أعمال السفارة و رعاية الجالية الفلسطينية في اليمن.

و كانت معظم السفارات و الهيئات الدبلوماسية قد أغلقت مكاتبها في صنعاء، عقب سيطرة أنصار الله “الحوثيين” على العاصمة صنعاء، و تقديم هادي استقالته من رئاسة الجمهورية في يناير/كانون ثان 2015.

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