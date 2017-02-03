الأرصاد ينبه قاطني الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية من كتلة باردة مصحوبة بالرياح ويحذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية

يمنات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، رياح سطحية مصاحبة لكتلة هوائية باردة، ستحد من مدى الرؤية الافقية، بسبب اثارتها للأتربة و الغبار، كما ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المناطق الصحراوية و أجزاء من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية.

و نبه المركز في نشرة تنبيهية صدرت ظهر الجمعة 3 فبرائر/شباط 2017، قاطني تلك المناطق إلى عمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المصحوبة بالغبار.

و طالب المزارعين في تلك المناطق بحماية محاصليهم الزراعية. ونصح كبار السن و الأطفال و طلاب المدارس و العاملين خلال الفترة المسائية و حتى ساعات الصباح الأولى بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

و حذر السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في الطرقات، وضرورة توخي الحيطة و الحذر.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 4 فبرائر/شباط 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

اثناء الليل والصباح الباكر

– أجواء صحوة وباردة ومغبرة على محافظات (صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء).

– تكون الشابورة المائية أو الضباب على محافظات (حجة, المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع).

أثناء النهار

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا و مغبرة.

– الرياح شمالية شرقية جافة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئياً.

– رياح سطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة نهارا.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً ومغبرة نسبيا.

– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة تتراوح سرعتها من 12 الى 22 عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح الباكر.

– اجواء صحوة ومغبرة اثناء النهار.

– الرياح شمالية شرقية جافة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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