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موجة غبار

الأرصاد ينبه قاطني الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية من كتلة باردة مصحوبة بالرياح ويحذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية

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يمنات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، رياح سطحية مصاحبة لكتلة هوائية باردة، ستحد من مدى الرؤية الافقية، بسبب اثارتها للأتربة و الغبار، كما ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المناطق الصحراوية و أجزاء من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية.

و نبه المركز في نشرة تنبيهية صدرت ظهر الجمعة 3 فبرائر/شباط 2017، قاطني تلك المناطق إلى عمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المصحوبة بالغبار.

و طالب المزارعين في تلك المناطق بحماية محاصليهم الزراعية. ونصح كبار السن و الأطفال و طلاب المدارس و العاملين خلال الفترة المسائية و حتى ساعات الصباح الأولى بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

و حذر السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في الطرقات، وضرورة توخي الحيطة و الحذر.

نشرة تنبيهية الجمعة 3 فبراير2017

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 4 فبرائر/شباط 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

اثناء الليل والصباح الباكر

– أجواء صحوة وباردة ومغبرة على محافظات (صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء).

– تكون الشابورة المائية أو الضباب على محافظات (حجة, المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع).

 أثناء النهار

– اجواء صحوة الى غائمة جزئيا و مغبرة.

– الرياح شمالية شرقية جافة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئياً.

– رياح سطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة نهارا.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً ومغبرة نسبيا.

– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة  تتراوح سرعتها من 12 الى 22 عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح الباكر.

– اجواء صحوة ومغبرة اثناء النهار.

– الرياح شمالية شرقية جافة.

الطقس السبت 4 فبراير2017

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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