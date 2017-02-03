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تفجير غرفة حراسة محطة كهرباء لودر ابين

القاعدة يفجر غرفة حراسة محطة كهرباء لودر وينشر عناصره قرب جبليين استراتييجين في المديرية

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يمنات – صنعاء – خاص

فجرت عناصر القاعدة غرفة الحراسة الأمنية لمحطة كهرباء مدينة لودر، وسط محافظة أبين، جنوب البلاد، مساء الخميس 2 فبرائر/شباط 2017.

و حسب ما أورده “عدن الغد” تسبب التفجير في انهيار جزء من سور المحطة، المجاور لغرفة الحراسة التي كان يستخدمها جنود الحزام الأمني، قبل انسحابهم من المدينة و جبلي يسوف و عكد المحيطين بالمدينة.

و تفيد مصادر محلية أن عناصر القاعدة انتشروا مغرب الخميس في شوارع المدينة، و قاموا بتفجير غرفة الحراسة الأمنية، غير أنهم تراجعوا إلى محيط المدينة.

و أكدت ان عناصر القاعدة انسحبوا من شوارع لودر إلى محيطها، عقب توافد مجاميع قبلية إلى ادارة الشرطة و انتشارهم في محيطها.

تضرر سور محطة كهرباء لودر بابين

و تقول معلومات ان عناصر من تنظيم القاعدة انتشروا في محيط جبلي عكد و يسوف، مشيرة إلى أن عناصر مسلحة ملثمة شوهدت صباح الجمعة 3 فبرائر/شباط 2017، أسفل عقبة ثرة على متن 3 أطقم عليها شعار القاعدة.

و مساء الخميس انتشر مسلحو القاعدة في مدينة شقرة و الطريق الساحلي القريب منها، و استحدثوا نقاط على الطريق.

و فجر عناصر التنظيم الارهابي ادارة شرطة شقرة، تقع شمال شرق المدينة و انتشروا في محيط مقر قوات خفر السواحل في المدينة.

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