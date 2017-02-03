التحضير لاتفاقيات لترميم الآثار التي طالها الإرهاب في سوريا

يمنات – متابعات

أعلن المدير العام لمتحف أرميتاج الوطني الروسي ميخائيل بيوتروفسكي أن وزارة الثقافة الروسية تعكف حاليا على إعداد اتفاقية مع متحف الإرميتاج الوطني والمؤسسات الثقافية الأخرى إضافة إلى الاتفاق مع منظمة اليونيسكو بشأن ترميم الآثار التي طالها الإرهاب في سوريا.

وأشار بيوتروفسكي في مؤتمر صحفي يوم أمس بموسكو إلى أن استعادة الآثار السورية التي سرقتها التنظيمات الإرهابية بما فيها آثار مدينة تدمر هي “مسألة شرف” مؤكدا أن “آثار تدمر يجب أن تستعاد”.

وتواصل التنظيمات الإرهابية استهدافها للتراث التاريخي الحضاري العالمي في سوريا حيث دمر إرهابيو تنظيم “داعش”، الشهر الماضي، واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

كما وسبق للتنظيم الإرهابي أن دمر في شهر آب/أغسطس من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية التي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادية وأجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود إلى سنة 32 ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية.