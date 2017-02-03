اليمنيون في نيويورك يحتجون على حظر السفر

يمنات

أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات في 2 فبراير/شباط فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات دونالد ترامب الخاصة بالهجرة.

واضطر زبائن يعتمدون على تلك المتاجر لسد حاجاتهم اليومية من السلع الأساسية للبحث في أماكن أخرى لتناول الغداء بعد أن أغلق أكثر من ألف مكان أبوابه من وقت الظهيرة وحتى الثامنة مساء في خطوة منسقة بين جماعات مثل شبكة الجالية المسلمة والجالية اليمنية الأمريكية.

وقال سليمان العدي وهو عامل بأحد المحال في حي برونكس يبلغ من العمر 24 عاما “نريد أن نبعث رسالة أننا هنا”.

وكانت هذه أول مرة يغلق المحل، الذي يعمل على مدار الساعة، أبوابه منذ بدء عمله قبل تسعة أشهر.

وجاء الاحتجاج إثر قرار إدارة ترامب فرض حظر لمدة أربعة أشهر على السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة ومنع مؤقت لدخول المسافرين من اليمن وسوريا وإيران والعراق وليبيا والسودان والصومال.

وتسبب الأمر، الذي يواجه طعونا في محاكم أمريكية، في تقطع السبل ببعض المسافرين بالمطارات. وأثار وابلا من الغضب والفزع بين المهاجرين واللاجئين وداعميهم.

المصدر: رويترز