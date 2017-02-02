مستشار ترامب: وجهنا لـ”ايران” تحذير رسمي واطلاقها صاروخ باليستي انتهاك لقرار مجلس الأمن

يمنات – وكالات

قال مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، إن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا رسميا لإيران الأربعاء 1 فبرائر/شباط 2017، بشأن “نشاط زعزعة الاستقرار” إثر اختبار صاروخ باليستي الأحد الماضي.

و اعتبر فلين أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما “أخفقت في الرد بشكل كاف على تصرفات طهران الضارة”.

و أوضح أن “إيران تشعر حاليا بأنها أكثر جرأة، ونحن نوجه لها تحذيرا رسميا”. لافتا إلى أن إطلاق الصاروخ الباليستي يمثل تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

و أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان الأربعاء أن بلاده أجرت “تجربة” صاروخية، معتبرا أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015.

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