“السد العالي” يظهر ويؤهل مصر إلى نهائي كأس أفريقيا

يمنات – وكالات

بلغ المنتخب المصري نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، بعد الفوز بركلات الترجيح على بوركينا فاسو بفضل تألق الحارس الأسطوري عصام الحضري، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الأوقات الأصلية في المباراة، لينتظر الفراعنة الفائز من مباراة الكاميرون وغانا والتي ستقام الخميس.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “دانجوندجي” في العاصمة الغابونية ليبرفيل، تقدم الفراعنة أولا عبر النجم محمد صلاح، عند الدقيقة 56، بهدف مميز، يعد واحدا من اجمل أهداف البطولة حتى الآن.

ضغط المنتخب البوركيني بعد تلقي الهدف على نظيره المصري، ليثمر ضغطه عن هدف التعادل عبر اللاعب أريستيد بانسيه، عند الدقيقة 72، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

واحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، لكن النتيجة لم تتغير في الشوطين الإضافيين، لينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي اعتمد فيها المصريون على “السد العالي”، الحضري.

أضاع عبد الله السعيد الركلة الأولى للفراعنة قبل أن يظهر الحضري وينقذ ركلتي جزاء لبوركينا فاسو، لتفوز مصر بأربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لبوركينا، وتعبر إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخها.

وبعد هذا التأهل سينتظر الفراعنة الفائز من مباراة غانا والكاميرون والتي ستلعب الخميس، إذ يسعى المصريون لتحقيق لقبهم الثامن في البطولة الأفريقية عبر تاريخهم.