مدينة المخا .. حصار خانق .. وضع انساني متردي .. نزوج جماعي .. اشتباكات مستمرة

يمنات – خاص

تشهد مدينة المخا الساحلية غرب محافظة وضعا انسانيا مترديا، بعد قرابة اسبوعين من المواجهات العسكرية بين القوات الموالية للتحالف السعودي و مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم.

و قالت مصادر محلية إن عشرات الأسر نزحت يومي الثلاثاء و الأربعاء 31 يناير/كانون أول ، 1 فبرائر/شباط 2017، إلى مناطق مجاورة لمدينة المخا، بعد تعذر بقائها في أحياء المدينة التي باتت تحت القصف و الحصار.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن المواد التموينية، خاصة الدقيق و الأرز و السكر، عوضا عن المواد الطبية أوشكت على النفاذ من المدينة، في حين أغلقت كثير من المحلات أبوابها، لعجزها عن توفير المتطلبات اليومية للناس.

و أفادت المصادر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في أحياء الحالي و البليلي و السويس، شرق و شمال شرق و جنوب غرب المدينة. مؤكدة أن تلك الأحياء تعرضت لدمار كبير جراء القصف المدفعي و الجوي و قصف البوارج و الزوارق البحرية.

و أوضحت أن حرب شوارع تدور بين طرفي الصراع في أزقة و طرقات الأحياء الثلاثة ما جعل بقاء المدنيين فيها صعبا.

و لفتت إلى أن منازل في الأحياء الواقعة وسط و شمال و غرب المدينة تعرضت للتدمير جراء سقوط قذائف المدفعية عليها و غارات طيران التحالف السعودي.

و أشارت إلى أن كثير من منازل حي السويس تعرضت للدمار جراء القصف المدفعي و القصف البحري و الجوي.

و نوهت إلى أن أعنف الاشتباكات تدور في هذا الحي الواقع على مقربة من ميناء المخا، الذي تحاول القوات الموالية للتحالف السعودي الوصول إليه، غير أن حقول الألغام في المساحات المحيطة بالميناء و تعرضها للاستهداف اعاق تقدمها.

و تفيد معلومات أن الاشتباكات ترتفع وتيرتها منذ منتصف الليل و حتى ساعات الفجر يوميا.

و لفتت إلى أن آليات عسكرية تابعة للقوات الموالية للتحالف السعودي تعرضت للاستهداف، خاصة في منطقة المحجر و المملاح، اثر محاولات للتقدم باتجاه الميناء.

و أكدت أن طيران التحالف السعودي يستهدف منذ 3 أيام مباني في الأحياء المتاخمة لحيي الحالي و البليلي، فيما تستهدف مروحيات الاباتشي المساحات الخضراء في عدد من الأحياء و بالذات التي تنتشر فيها الأشجار.

و يؤكد سكان محليون إن مدينة المخا باتت محاصرة و يصعب الاقتراب من منفذيها الشمالي و الشرقي، فيما يغادر النازحون عن طريق المنفذ الشمالي الغربي المؤدي إلى مدينة الخوخة عبر يختل.

و أكدوا أن طيران التحالف السعودي و زوارقه و بوارجه الحربية استهدفوا قوارب للصيادين في سواحل يختل و حسي سالم، إلى الشمال الغربي من المدينة.

و أشاروا إلى أن القوات الموالية للتحالف السعودي تمنع دخول المواد التموينية و الأدوية عبر منفذ المدينة الشرقي المؤدي إلى عدن، فيما أحجم سائقوا شاحنات النقل الدخول إلى المدينة عبر المنفذين المؤديان إلى الخوخة غرب، و مفرق المخا شمالا، خوفا من تعرضهم لاستهداف من الطيران، بعد حوادث تعرضت لها بعض الشاحنات، و هو ما فاقم من الوضع الانساني في المدينة التي باتت ساحة حرب مضروب عليها حصار خانق.

و يقطن مدينة المخا الساحلية، قرابة 30 ألف نسمة، يتوزعون على 11 حيا، هي الحالي و البليلي و الشاذلي و السويس و الجعدي و المغيني و العروك و القاهرة و العمودي و الزهيرة إضافة إلى حي المخا القديمة.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا