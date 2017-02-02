حظك مع الابراج الخميس 2 فبراير /شباط 2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الخميس 2 فبراير /شباط 2017.

برج الحمل

مهنياً: مهنيا: يحاول بعضهم تشويه سمعتك في العمل فكن حذراً، علماً أن نتائج أعمالك لن تظهر قريباً

عاطفياً: واجه الشريك بالحقيقة فأنت لا تستطيع الابتعاد عنه، التفاهم التام بينكما أقوى من الخلافات

صحياً: حاول أن تبتعد عن أجواء الحزن كلياً إذا أمكن وتجنب أي نزاع مع العائلة

برج الثور

مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة

عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك

صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك

برج الجوزاء

مهنياً: النفقات لا تتوازن مع دخلك في العمل، وهذا قد يضطرك إلى قبول أعمال إضافية لتأمين حاجات العائلة

عاطفياً: اهتمام الشريك بك أكثر من أن يوصف، فهو يضحي بأغلى ما عنده من أجل أن تكون مرتاحاً في العلاقة

صحياً: حاول أن تركز على الطعام الصحي والفواكه والخضروات النيئة وقلل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وستشعر بأنك نشيط ومغمور بالطاقة الإيجابية

برج السرطان

مهنياً: دع الزملاء يشاركونك فرحتك بإحدى المناسبات، وقد تبالي بأمر أحد الزملاء وتحاول مساعدته للتخلص من ورطة

عاطفياً: قد تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة بدقّة ورويّة للخروج بحلول ترضيكما

صحياً: إذا أصبت بطفرة جلدية قد يكون السبب المناخ الحار أو تناولك مأكولات حامية

برج الأسد

مهنياً: أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهامّ الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء

عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة

صحياً: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب

برج العذراء

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم وعوداً بالجملة في شتى المجالات، وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك

عاطفياً: يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز بعض العراقيل مع الشريك، لكن هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات

صحياً: قد تكون منزعجاً من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لكنك تتكيف مع هذا الواقع

برج الميزان

مهنياً: تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط ، فسوف تكون أصدقاء جدداً

عاطفياً: قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابياً، من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول

برج العقرب

مهنياً: يجتمع الحظ مع الجهج الكبير، ما يشير إلى اتصالات جديدة وحماسة مضاعفة وثقة بالنفس تترك انطباعاً جيداً لدى الآخرين

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات لأنه يراها في غير مصلحتك

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها

برج القوس

مهنياً: مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد ، فلا تيأس وأعثر على بدائل، من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها

عاطفياً: لا تتفرّد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقاً له، لذا من الأفضل أن تكون ليّناً وتلبي مطالبه

صحياً: لا تلم الآخرين على ما وصلت إليه صحياً، أنت وحدك المسؤول

برج الجدي

مهنياً: يوم مناسب لك يتناغم مع طموحاتك، ما قد يعني خبراً جيداً يتبلور، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي

عاطفياً: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة تعرف خلالها والشريك أوقاتاً رومانسية جميلة جداً

صحياً: ترهق نفسك بأمور الدراسة في وقت يجب أن تستريح فيه، فخذ قسطاً من الراحة

برج الدلو

مهنياً: تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد الكبير عليك في المهام المستحيلة

عاطفياً: حافظ على موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك في العلاقة التي تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك العاطفية

صحياً: تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي على مدى طويل، لكن بالإمكان التعويض

برج الحوت

مهنياً: التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة، ولا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد ثمنه غالياً في المستقبل

عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا سيكون أفضل للطرفين بغية الاستمرار في العلاقة

صحياً: معدتك حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب، لذا حاول تجنبها قدر المستطاع

المصدر: عيون