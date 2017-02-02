التحالف السعودي يعطل ميناء الحديدة ويبلغ الامم المتحدة باجراءته ويمنع سفينة قمح من افراغ حمولتها

يمنات – صنعاء

منعت قوات التحالف السعودي سفينة محملة بالقمح من دخول ميناء الحديدة، غرب البلاد.

و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر ملاحي في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أن قوات التحالف منعت السفينة “ماجستي” المحملة بالقمح، و المصرح لها من قبل التحالف بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، و أجبرتها على تحويل مسارها إلى ميناء جدة.

و منع التحالف السعودي دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، الذي يعد المنفذ الوحيد للمحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، لتدفق المواد التموينية، و تحويل مسار السفن إلى ميناء جدة السعودي.

و حسب الوكالة، أبلغ التحالف السعودي الأمم المتحدة بقراره منع دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، بما فيها السفينة “ماجستي”.

و رأى مراقبون أن هذا الاجراء للتحالف السعودي بدأ واضحا من خلال بيان التحالف قبل يومين حول الاستهداف الذي تعرضت له فرقاطة سعودية في البحر الأحمر.

و أشاروا إلى أن تحديد التحالف لمكان الاستهداف قبالة ميناء الحديدة، و ليس قبالة سواحل المخا كما جاء في بيان الاعلام الحربي اليمني، يؤكد أن السعودية تهدف لتشديد حصارها البحري و تعطيل ميناء الحديدة، الذي اكدت الأمم المتحدة على ضرورة اعادة تأهيله بعد زيارة منسقها للشئون الانسانية العام الماضي إلى الميناء.

و اعتبروا أن اتهام البيان لـ”أنصار الله” باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، يعد مؤشر واضح على سعيها لتعطيل الميناء و تحويل الحركة التجارية إلى ميناء جدة، بهدف ضرب الايرادات المتبقية لحكومة الانقاذ بصنعاء، و التي يعد ميناء الحديدة أحد أهم الموارد المتبقية، و ايجاد اضطرابات في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ.

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