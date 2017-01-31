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فرقاطة سعودية استهدفت في سواحل المخا

قيادة التحالف السعودي تعترف بتعرض فرقاطة سعودية للاستهداف في السواحل اليمنية ومراقبون يرون أن التحالف يلوح باغلاق ميناء الحديدة

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يمنات – صنعاء

أعلنت قيادة قوات التحالف السعودي تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة في اليمن، لهجوم وصفته بـ”الإرهابي” من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة لما سماها “المليشيات الحوثية”.

و حسب وكالة “واس” السعودية الحكومية، قالت قيادة التحالف في بيان لها اصدرته مساء الاثنين 30 يناير/كانون ثان 2017، أن الفرقاطة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة. مشيرة إلى أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة الفرقاطة ما نتج عنه انفجار الزورق و نشوب حريق في مؤخرة الفرقاطة.

و أكد البيان أنه تم التحكم بالحريق و إطفائه من قبل الطاقم.

و أوضح أنه نتج عن الحادث مقتل  2 من أفراد طاقم الفرقاطة و إصابة 3 آخرين. منوها إلى أن حالة المصابين مستقرة.

و حسب البيان، واصلت قيادة الفرقاطة السعودية مهامها الدورية في منطقة العمليات، في حين واصلت القوات الجوية و سفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة و التعامل معها.

و أكد البيان أن استمرار ما سماها “المليشيات الحوثية” في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية و على تدفق المساعدات الإنسانية و الطبية للميناء و للمواطنين اليمنيين.

و كان الاعلام الحربي نشر تسجيل مرئي لاستهداف الفرقاطة السعودية، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بصاروخ موجه قبالة سواحل مدينة المخا، الت يتشهد مواجهات بين القوات الموالية للتحالف السعودي و مسلحي انصار الله و الجيش المساند لهم، منذ اسبوع.

و اعتبر مراقبون أن اعلان التحالف تعرض الفرقاطة للاستهداف قبالة ميناء الحديدة، مؤشر على نية التحالف اغلاق الميناء و عدم السماح للسفن التجارية الدخول إليه، ما سيؤثر على الوضع الانساني في البلاد الذي باتت المجاعة تنتشر في بعض مناطقه.

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