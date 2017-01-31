الرئيسة / أخبار عاجلة / قيادة التحالف السعودي تعلن تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من 3 زوارق لـ”أنصار الله” قرب الحديدة.

قيادة التحالف السعودي تعلن تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من 3 زوارق لـ”أنصار الله” قرب الحديدة.

46 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 4 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com