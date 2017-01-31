شرط جديد سيفرض على المسافرين عند دخولهم إلى الولايات المتحدة

يمنات

يبدو أن إدارة ترامب لن تكتفي بقرارها بشأن المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول، وذلك بعد ورود أنباء عن نيتها فرض شرط جديد على جميع الزوار الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة.

ويتمثل الشرط الجديد، وفق ما نقلت قناة (CNN) عن مصدر لم تسمه، في إلزام الزائرين باطلاع السلطات الأمريكية على نشاطهم الإلكتروني والمواقع التي يزورونها ومواقع التواصل الاجتماعي المشتركين فيها، بالإضافة إلى مشاركة السلطات الأمريكية كل أرقام الهواتف التي بحوزتهم، قبل دخول البلاد.

وأوضحت (CNN)، أن أولئك الذين لا يستجيبون لهذا الطلب يمكن أن يحرموا من دخول الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول إلى أن المقترح لازال مبدئيا ومحل دراسة.

كما ذكرت (CNN) أن مدير سياسة البيت الأبيض، ستيفن ميلر، تحدث، إلى مسؤولين من وزارة الخارجية والجمارك وحرس الحدود ووزارة الأمن الداخلي، لمناقشة فرض هذا الشرط الجديد.

ويأتي هذا الشرط الجديد “المرتقب” بعد يومين فقط من أمر تنفيذي “مثير” أصدره الرئيس الأمريكي لمنع المواطنين من سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.