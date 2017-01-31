حظك مع الابراج الثلاثاء 31 يناير/كانون ثان 2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الثلاثاء 31 يناير/كانون ثان 2017.
برج الحمل
مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك. يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك
عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك
صحياً: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها
برج الثور
مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان
برج الجوزاء
مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء
عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة
صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية
برج السرطان
مهنياً: تكون الأجواء مهيأة لتحتل مركزاً متقدماً، وتكثر الزيارات والدعوات إلى حضور الاحتفالات، وتساهم شعبيتك في دعمك اذا كنت تريد الترشح لمنصب او موقع اجتماعي او سياسي
عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية تطوراً ملحوظاً، وتجد متعة في التعرف إلى أشخاص جدد
صحياً: ضغوط العلم تجعلك عرضة لتوترات عصبية، وتشعرك بأنك غريب عن أهلك وعائلتك
برج الأسد
مهنياً: تشعر ببعض التناقضات، تميل من جهة الى الانسحاب والذهاب إلى العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً للمواجهة في حين آخر
عاطفياً: علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حاضراً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك
صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة
برج العذراء
مهنياً: المزاجية في العمل، غالباً ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع
عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها
صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة
برج الميزان
مهنياً: تواجهك التحديات على مختلف المستويات، قد تعرف قطيعة أو فراقًا أو ظروفًا صعبة تؤدّي الى الفتور في الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك
عاطفياً: تجد نفسك محاطاً بأصدقاء محبين، يكنون لك كل الحب والمودة، كما أن علاقتك بالعائلة يسودها التفاهم المتبادل
صحياً: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل
برج العقرب
مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك
عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور
صحياً: واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية
برج القوس
مهنياً: لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر ولا تخاطر بعملك
عاطفياً: كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى حياتكم العاطفية
صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة
برج الجدي
مهنياً: الحلول الوسطى هي الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً
عاطفياً: تصرفات الشريك الطائشة زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ
صحياً: عليك استغلال حيويتك التي تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة
برج الدلو
مهنياً: ترسم مشاريع سفر ذات صلة باستثمارات مالية تعود عليك بالمزيد من الأرباح
عاطفياً: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير بعض الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك
صحياً: ليس الوقت ملائماً للوم نفسك على الأخطاء السابقة، بل إنه للتعقل والروية
برج الحوت
مهنياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور
عاطفياً: الحفاظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد يدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما
صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها.
المصدر: عيون