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الأرصاد: سحب ركامية كثيفة منخفضة على السواحل الجنوبية الغربية قد يرافقها هطول أمطار وإنخفاض الرؤية في طرقات لحج والضالع وتعز وأبين وإب.

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