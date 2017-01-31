الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد: سحب ركامية كثيفة منخفضة على السواحل الجنوبية الغربية قد يرافقها هطول أمطار وإنخفاض الرؤية في طرقات لحج والضالع وتعز وأبين وإب.
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4 غارات على الكثيب في الحديدة وتحليق مكثف في اجواء العاصمة صنعاء.
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تعز .. 4 غارات استهدفت مباني سكنية في مدينة المخا.
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مأرب .. غارتان لطيران التحالف السعودي على منطقة حريب القراميش.
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اشتباكات في التبة السوداء بصرواح مأرب والمدفون بنهم صنعاء.
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