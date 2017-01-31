الأرصاد يتوقع هطول امطار على سقطرى والسواحل الجنوبية الغربية

يمنات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، إن السحب الركامية المنخفضة الكثيفة منتشرة على ارخبيل سقطرى و البحر العربي، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.

و أوضح أن سحب ركامية كثيفة منخفضة تنتشر على السواحل الجنوبية الغربية، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة و إنخفاض في مدى الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية لمحافظات (لحج، الضالع، تعز، أبين، تعز، إب).

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 31 يناير/كانون ثان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة جافة و باردة.

– احتمال تكون الشابورة المائية أو الضاباب على محافظات (حجة ، المحويت ، ريمة ، إب ، تعز ، الضالع) أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح السطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 8 – 16 عقدة نهارا.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة على السواحل الجنوبية.

– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة، جنوبية شرقية، تترواح سرعتها من 12 – 24 عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و باردة بوجه عام.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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