الأرصاد يتوقع هطول امطار على سقطرى والسواحل الجنوبية الغربية

يمنات
قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، إن السحب الركامية المنخفضة الكثيفة منتشرة على ارخبيل سقطرى و البحر العربي، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.
و أوضح أن سحب ركامية كثيفة منخفضة تنتشر على السواحل الجنوبية الغربية، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة و إنخفاض في مدى الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية لمحافظات (لحج، الضالع، تعز، أبين، تعز، إب).
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 31 يناير/كانون ثان 2017
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة جافة و باردة.
– احتمال تكون الشابورة المائية أو الضاباب على محافظات (حجة ، المحويت ، ريمة ، إب ، تعز ، الضالع) أثناء الليل و الصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 8 – 16 عقدة نهارا.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة على السواحل الجنوبية.
– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة، جنوبية شرقية، تترواح سرعتها من 12 – 24 عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و باردة بوجه عام.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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