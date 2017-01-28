مستجدات الوضع العسكري في الساحل الغربي (الوازعية .. المخا)

يمنات – خاص

تشهد جبهة الساحل الغربي معارك عنيفة منذ مساء الخميس الماضي 26 يناير/كانون ثان 2017.

و تدور المعارك تحت غطاء ناري كثيف من البوارج الحربية المتمركزة قبالة سواحل المخا، و طيران التحالف السعودي الذي يشن غارات مكثفة على مدينة المخا و مديرية الوازعية منذ ثلاث أيام.

الوازعية

و تفيد المعلومات الواردة من هناك، أن أعنف المعارك دارت في محيط جبل الصيبارة، المطل على مركز مديرية الوازعية، و شرق مدينة المخا الساحلية، غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و حسب المعلومات، فإن معارك عنيفة دارت مساء الخميس و حتى صباح الجمعة في محيط مركز مديرية الوازعية، و اكتفى الطرفان بتبادل اطلاق النار منذ ظهر الجمعة.

و كثف طيران التحالف السعودي من غاراته على مديرية الوازعية، منذ ظهر الجمعة.

و ارتكب طيران التحالف السعودي، ظهر الجمعة، مجزرة بحق المدنيين في منطقة شعبو غرب الوازعية حين استهدف سيارة على متنها متسوقين عائدين من سوق البرح الأسبوعي، و منزل في وادي الغيل. و راح ضحية الغارتين أكثر من 30 مدني بين قتيل و جريح.

و تؤكد المعلومات الواردة من الوزارعية أن جبل صيبارة ما يزال يسيطر عليه مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم، في حين تمكنت القوات الموالية للتحالف السعودي من التقدم باتجاه منطقة شقيرا القريبة من مركز مديرية الوازعية.

و تفيد مصادر محلية أن القناصة المنتشرين في جبل صيبارة اعاقوا تقدم المشاة و الآليات العسكرية للقوات الموالية للتحالف السعودي، رغم كثافة القصف الجوي.

المخا

و في جبهة المخا، تشهد الأحياء الشرقية لمدينة المخا الساحلية، معارك عنيفة و مستمرة منذ الليلة الماضية.

و أكدت مصادر عسكرية أن طيران التحالف السعودي نفذ عمليتي انزال شرق مدينة المخا، منوهة إلى أن القوات الموالية للتحالف السعودي دخلت معسكر الدفاع الجوي، الواقع شرق مدينة المخا، بالقرب من جبل النار، بعد استهدافه بأكثر من 15 غارة جوية.

و أوضحت أن القوات الموالية للتحالف تمكنت من الوصول إلى جزء من المعسكر، الخميس 26 يناير/كانون ثان 2017، بعد غارات مكثفة لطيران التحالف السعودي، شاركت فيه مروحيات الاباتشي، و سيطرت على معظمه نهار الجمعة.

و أكدت أن كثافة الغارات اجبرت مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم، بالتراجع إلى جبل النار المحيط بالمعسكر من الاتجاه الشمالي الشرقي.

و منذ منتصف ليل الجمعة /السبت تدور معارك عنيفة في اطراف حي البليلي، الذي يمتد من أسفل جبل النار و حتى المنطقة المعروفة بالميزان، شمال شرق المدينة.

و تمكنت القوات الموالية للتحالف السعودي من التقدم باتجاه حي البليلي، بعد قصف بحري مكثف و غارات شاركت فيها مروحيات الاباتشي، بعد معارك دارت في الخط الدائري الرابط بين المخا و الخوخة.

و حاولت القوات الموالية للتحالف السعودي تطويق المدينة، حيث حاولت التقدم من الاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة باتجاه الغرب، للسيطرة على طريق المخا – الخوخة، غير أن تعرضها للكمائن، اجبرها على التراجع.

و دفعت القوات الموالية للتحالف السعودي بعدد من المدرعات باتجاه الطريق المؤدي إلى المدينة السكنية لموظفي الكهرباء، غير أن تعرضها للاستهداف بالصواريخ الحرارية، و هو ما ادى إلى تحجيم تحركاتها.

و تؤكد مصادر عسكرية ان حرب شوارع تدور في حي البليلي، و في أكثر من اتجاه، و في مساحات متقاربة.

و أكدت أن تعزيزات عسكرية تابعة للقوات الموالية للتحالف السعودي وصلت إلى محيط المجمع الحكومي، يقع في أطراف حي الحالي، شرق المدينة، ويمتد باتجاه حي البليلي، شمال شرق المدينة.

و تسببت الغارات المكثفة لطيران التحالف و القصف البحري في سقوط ضحايا مدنيين في الأحياء السكنية شرق مدينة المخا.

و تؤكد مصادر محلية سوء الوضع الانساني في تلك الأحياء، و بات من تبقى من السكان محاصرين في منازلهم في ظل غياب شبه كلي للخدمات.

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