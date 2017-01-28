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“صور” طيران التحالف يرتكب مجزرة جديدة في الوازعية غرب تعز

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يمنات – صنعاء

ارتكب طيران التحالف السعودي مجزرة بحق المدنيين في مديرية الوازعية، غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، الجمعة 27 يناير/كانون ثان 2017.

و قالت مصادر متطابقة أن أكثر من 30 ضحية من المدنيين سقطوا بين قتيل و جريح، في غارتين لطيران التحالف في مديرية الوازعية.

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و أشارت أن 9 أطفال قتلوا و 3 نساء، قتلوا جراء غارة استهدفت منزل المواطن محمد عبده الرويعي في قرية امزويم بوادي الغيل، و جرح 6 أخرين، في حين لا يزال 2 تحت انقاض المنزل الذي تعرض للتهديم بشكل كلي.

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و في وادي شعبو، غرب الوازعية، سقط 15 مدني بين قتيل و جريح جراء استهداف سيارة كانت تقل مواطنين عائدين من سوق البرح.

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و تقول مصادر محلية إن بين الضحايا 9 قتلى و 4 أخرين اصاباتهم بليغة.

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