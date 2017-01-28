حظك مع الابراج السبت 28 يناير/كانون ثان 2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 28 يناير/كانون ثان 2017.

برج الحمل

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون هذا اليوم حاسمًا، ويزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الارجح

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم امورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك



برج الثور

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية تعلق عليها آمالاً كباراً

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع



برج الجوزاء

مهنياً: يناسبك هذا اليوم جداً، ويتحدث عن مشروع خلاّق وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي

عاطفياً: يكون حديث عن مستقبل لك او تباشر قصة رومانسية او يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خاليًا، تتبدل مشاريع على اثر ذلك وتتغير

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة



برج السرطان

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من اشكالات ومضاربات وارباكات قد تعرقل تقدمك المهني وتعرض لبعض المساءلات من قبل أرباب العمل

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة



برج الأسد

مهنياً: كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحياً: تستعد جسدياً لبدء يوم جديد، وهذا يساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب



برج العذراء

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع على عقد او تعالج مسألة مالية او قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة او تدفع ثمن بعض الأخطاء

عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق

صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك قدر المستطاع



برج الميزان

مهنياً: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة مع الزملاء في العمل

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء ولا ترفض أي دعوة تتلقاها

صحياً: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب وركز على الأحداث الجيدة



برج العقرب

مهنياً: يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل



برج القوس

مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة

عاطفياً: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انبته إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك



برج الجدي

مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار



برج الدلو

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثرصحياً



برج الحوت

مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية

المصدر: عيون