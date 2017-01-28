وزير دفاع حكومة الانقاذ يكشف عن موعد صرف راتب القوات المسلحة

يمنات – صنعاء

كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ بصنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن موعد صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة.

و حسب وكالة “سبأ” الحكومية التي تدار من صنعاء، أشار العاطفي إلى أن صرف مرتب الجيش لشهر سبتمر/أيلول 2016، بدأت يوم الأربعاء الماضي للوحدات المشاركة في جبهات القتال من منتسبي قوات الحرس الجمهوري و الوحدات الأخرى، و المنطقة العسكرية الثالثة و مجموعة ألوية الصواريخ و الشرطة العسكرية.

و أشار اللواء العاطفي إلى أن صرف مرتب شهر سبتمبر/أيلول 2016، لبقية الوحدات و الدوائر سيبدأ مطلع الأسبوع القادم.

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