الرئيسة / أخبار وتقارير / وزير دفاع حكومة الانقاذ يكشف عن موعد صرف راتب القوات المسلحة
اللواء ممد ناصر العاطفي وزير الدفاع

وزير دفاع حكومة الانقاذ يكشف عن موعد صرف راتب القوات المسلحة

11 ساعة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 467 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ بصنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن موعد صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة.

و حسب وكالة “سبأ” الحكومية التي تدار من صنعاء، أشار العاطفي إلى أن صرف مرتب الجيش لشهر سبتمر/أيلول 2016، بدأت يوم الأربعاء الماضي للوحدات المشاركة في جبهات القتال من منتسبي قوات الحرس الجمهوري و الوحدات الأخرى، و المنطقة العسكرية الثالثة و مجموعة ألوية الصواريخ و الشرطة العسكرية.

و أشار اللواء العاطفي إلى أن صرف مرتب شهر سبتمبر/أيلول 2016، لبقية الوحدات و الدوائر سيبدأ مطلع الأسبوع القادم.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com