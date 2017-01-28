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تعز .. مقتل 6 مدنيين وجرح أخرين جراء غارة لطيران التحالف السعودي استهداف سيارة كانوا يستقلونها في وادي شعبو غرب مديرية الوازعية.

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