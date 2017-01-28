الرئيسة / أخبار عاجلة / تعز .. مقتل 6 مدنيين وجرح أخرين جراء غارة لطيران التحالف السعودي استهداف سيارة كانوا يستقلونها في وادي شعبو غرب مديرية الوازعية.
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تعز .. غارتان لطيران التحالف السعودي على معسكر خالد بمديرية موزع.
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بولندا: لن نسمح بإقامة معتقلات سرية أمريكية جديدة على أرضنا.
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غارتان على وادي حباب بمديرية صرواح بمأرب وغارة على حرض بحجة.
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صنعاء .. 3 غارات على خربة قطرة بمديرية نهم.
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