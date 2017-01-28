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احمد عبيد بن دغر

رئيس حكومة هادي يعلن التزام حكومته بصرف مرتبات موظفي المؤسسات غير الايرادية

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يمنات – صنعاء

قال رئيس حكومة هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن حكومته و بتوجيه مباشر من هادي ملتزمة بصرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الإيرادية أياً كان عددهم، و أنها سترسل عبر مصرف الكريمي و بنك التسليف الزراعي، و ربما مؤسسات مصرفية أخرى مرتبات ما سماها “فروع الوزارات في صنعاء”.

و حسب وكالة “سبأ” الحكومية التي تديريها حكومة هادي، أشار ابن دغر أن حكومته ستقوم يوم الأحد القادم بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدراءها مع نداء حكومته و ارسلوا كشوفات الموظفين، كما كانت عليه في نهاية ديسمبر/كانون أول 2014م بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات.

و اتهم ابن دغر من سماهم بـ”المليشيات الانقلابية” بالاستيلاء على 300 مليار ريال تأتيهم من الجمارك و الضرائب و فائض و أرباح قطاع الاتصالات و التبغ و السجائر و مصانع الإسمنت.

و كانت حكومة هادي بدأت أمس الخميس 26 يناير/كانون ثان 2017، بصرف مرتبات موظفي التربية و التعليم في ديوان الوزارة بصنعاء و مكتب أمانة العاصمة، عبر مصرف الكريمي.

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