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مدرجات وسيل في القبيطة

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 28 يناير/كانون ثان 2017

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يمنات

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة و جافة أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء).

– تتكون قطع من السحب المنخفضة الركامية أثناء النهارعلى أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية و تتلاشى في الليل و الصباح الباكر.

– من المحتمل تكون الشابورة المائية أو الضباب على حجة و المحويت.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً و معتدلة الحرارة نهاراً.

– تشكل السحب الركامية على أجزاء من سواحل الجمهورية.

– تنشط الرياح السطحية أثناء النهار على باب المندب و المناطق القريبة منها و الحديدة مثيرة للأتربة أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئياً و الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية و معتدلة السرعة تنشط الرياح نهارا.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تميل للبرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

الطقس السبت 28 يناير2017

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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