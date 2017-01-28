حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 28 يناير/كانون ثان 2017

يمنات
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة و جافة أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء).
– تتكون قطع من السحب المنخفضة الركامية أثناء النهارعلى أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية و تتلاشى في الليل و الصباح الباكر.
– من المحتمل تكون الشابورة المائية أو الضباب على حجة و المحويت.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً و معتدلة الحرارة نهاراً.
– تشكل السحب الركامية على أجزاء من سواحل الجمهورية.
– تنشط الرياح السطحية أثناء النهار على باب المندب و المناطق القريبة منها و الحديدة مثيرة للأتربة أثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئياً و الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية و معتدلة السرعة تنشط الرياح نهارا.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تميل للبرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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