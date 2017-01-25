تفجير مبنى الأمن السياسي غرب مدينة تعز

يمنات – خاص

فجر مسلحون مبنى الأمن السياسي بمدينة تعز، مساء الثلاثاء 24 يناير/كانون ثان 2017.

و قالت مصادر محلية إن انفجارا عنيفا دوى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في تبة الأمن الواقعة في حي الاجينات، غرب مدينة تعز، اتضح لاحقا انه داخل مبنى الأمن السياسي.

و تقول مصادر محلية، إن الانفجار استهدف المكاتب الداخلية في المبنى و التي تضم الارشيف و ادارة الجهاز و غرفة العمليات.

و اعتبر مراقبون أن التفجير استهدف الوثائق الخاصة بفرع الجهاز، و التي تحتوي على كل المعلومات بالعناصر المطلوبة أمنيا.

و جاء التفجير بعد اتفاق تم التوصل إليه مساء الثلاثاء لوقف الاشتباكات تضمن تسليم حماية مبنى الأمن السياسي للواء 35 مدرع، الذي يقوده العميد عدنان الحمادي.

و سيطرت عناصر المقاومة على مبنى الأمن السياسي في اغسطس/آب 2015، و اطلقت قرابة 24 من العناصر المتطرفة المتهمة بالارهاب، كان داخل سجن في المبنى.

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