“وثيقة” .. السعودية توقف قبول الطلاب اليمنيين والسوريين في مدارسها الحكومية

يمنات – صنعاء

تناقل ناشطون صورة من وثيقة رسمية سعودية موجهة إلى المناطق التعليمية في المملكة، بخصوص قبول الطلاب اليمنيين و السوريين في مدار سالمملكة.

و في التعميم المتداول، و الذي كتب عليه “سري” و الصادر عن وزارة التربية و التعليم السعودية، تم التوجيه بوقف قبول الطلاب السوريين و اليمنيين و القادمين بتأشيرة زيارة، بمدارس المملكة.

و وفقا لما نشرته صحف محلية سعودية، فإن القرار الجديد يوقف القرارات السابقة التي كانت تمنح الطلاب و الطالبات السوريين و اليمينيين القادمين إلى السعودية بتأشيرة زيارة الحق في القبول بمدارس المملكة.

و يؤكد التعميم السري أنه سيتم الاكتفاء بالملتحقين من الطلاب اليمنيين و السوريين في الوقت الحالي.

و كانت السعودية قد أصدرت قرارا بقبول الطلاب والطالبات اليمنيين والسوريين القادمين إليها بتأشيرة زيارة، و استثنائهم من نظام التعليم المتعلق بقبول غير السعوديين في المدارس الحكومية و المحدد بنسبة 15 %.

و قالت وزارة التعليم وقتها أن استثناء الطلاب اليمنيين والسوريين من هذه الشروط جاء لظروفهم الصعبة.

و أعلنت وزارة التعليم في مايو/ أيار 2016 أن لديها 257 ألف سوري و141 ألف يمني يدرسون في مدارسها الحكومية.

و تخوض السعودية حربا في اليمن منذ عامين، أوصل البلد إلى حافة المجاعة، في حين تعد فاعلة في الحرب السورية التي تشهدها البلد منذ العام 2011، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السوريين.

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