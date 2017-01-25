ناطق أنصار الله يتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم ويصف مبعوثها بـ”الموظف”

يمنات – صنعاء

قال ناطق أنصار الله، محمد عبد السلام، إن الأمم المتحدة سقطت أخلاقياً في اليمن. معتبرا أن ما يهمها هو تغطية جرائم العدوان و الحصار المفروض على اليمن.

و أكد لقناة “المسيرة” أن الأمم المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً، و تريد العودة بناء إلى ما قبل مفاوضات الكويت.

كما أكد أن الأمم المتحدة تناست الكارثة الانسانية و الاقتصادية اللتان حلتا باليمن، كما تناست أن هناك مشكلة سياسية حتى من قبل العدوان.

و أشار إلى أن زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء لم تكن أكثر من ضغط سياسي، لعله يحقق شيئاً للعدوان في مقابل التصعيد العسكري.

و لفت إلى أن ولد الشيخ لا يملك شيئاً سوى الطلب من وفد صنعاء أن يذهب إلى الأردن لتدريب لجنة التهدئة و التنسيق.

و نوه عبد السلام إلى أن ولد الشيخ جاء إلى صنعاء ليوحي للعالم بأنه يؤدي دوراً سياسياً، لأنه سيقدم إحاطة في الـ26 من الشهر الجاري ليقول للعالم أنا زرت صنعاء و عدن و مسقط.

و أوضح أن ولد الشيخ لا يملك أي رؤية و لم يقدم نقداً واضحاً لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام كثير من العالقين و الجرحى و الطلاب.

و أضاف: ولد الشيخ لم يستطع أن يقول كلمة واحدة في إطار الحق، و الطرف الآخر هو من رفض الكثير من الخطوات التي قدمها، و آخرها الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة و سلمها لنا هو شخصياً.

و أكد عبد السلام أنهم تعودوا من زيارة ولد الشيخ أو حتى من إدارته لملف التفاوض اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة، أنه لا يمتلك أي جديد.

و قال: للأسف أصبح يمثل أو يتماهى بشكل رئيسي مع العدوان سواءً مع التصعيد العسكري أو مع الرغبة نحو الحل.

و تابع: ولد الشيخ أصبح موظفاً للتغطية على الملف العسكري. لافتا إلى أنه لم يكن رهانهم على التواصل مع الأمم المتحدة. معتبراً أن التواصل المباشر مع المجتمع الدولي ومع الدول المعنية هو أكثر نفعاً.

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