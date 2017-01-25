تعز .. عودة الهدوء إلى وسط المدينة بعد التوصل لاتفاق مبدئي لوقف الاشتباكات

يمنات – صنعاء – خاص

توصلت لجنة وساطة مكونة من شخصيات اجتماعية إلى اتفاق لوقف الاشتباكات التي اندلعت وسط مدينة تعز، ظهر الثلاثاء 24 يناير/كانون ثان 2017، بين فصيلين من المقاومة.

و قالت مصادر محلية إن الوسطاء يجرون مفاوضات بين طرفي الصراع، على أساس الاتفاق الذي طرحه الوسطاء، و الذي يقضي بانسحاب أبو العباس من المؤسسات الحكومية و الشوارع مقابل أن يسلم صادق سرحان، “غزوان المخلافي و صهيب المخلافي و عرفات الصوفي” إلى الجهات الأمنية، ليتم نقلهم إلى عدن.

و حسب المصادر، يقضي الاتفاق بالافراج عن السلفي رضوان الكواتي، الذي اختطفه مسلحي “غزوان المخلافي”، على أن يتم تنفيذ مضمون الحل بصورة غير قابلة للتأجل.

و تفيد المصادر، أن مسلحي غزوان المخلافي، افرجوا عن الكواتي، فيما لا يعلم ما اذا كان صادق سرحان قد سلم غزوان المخلافي للجهات الأمنية.

و قالت مصادر اعلامية إن هادي كلف الأمين العام للتنظيم الناصري، المحامي عبد الله نعمان، بحل المشكلة و رفع تقرير مفصل حول ما حدث.

و تجددت الاشتباكات بين الطرفين، ظهر الثلاثاء بعد اقدام مسلحين يقودهم عرفات الصوفي، باختطاف رضوان الكواتي رئيس اللجنة العدلية لكتائب أبو العباس، من أمام مستشفى التعاون بحي المسبح.

و قالت مصادر محلية، ان الهدوء عاد إلى وسط مدينة تعز، منذ مغرب الثلاثاء، غير أن المسلحين ما يزالون منتشرين في عدد من الأحياء، غير أنهم ليسوا بذات الكثافة السابقة.

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