كيف احتفل “داعش” في الموصل بتنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة..؟

يمنات – صنعاء

اقدم “أشبال الخلافة” التابعين لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في محافظة نينوى العراقية، الجمعة 20 يناير/كانون ثان 2017، على قطع رأس دمية تمثل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في مدينة الموصل.

و حسب موقع “رأي اليوم” اللندني، هدد أشباب الخلافة الداعشية بشن هجمات انتحارية في البيت الأبيض.

و حسب قناة السومرية نيوز، قطع “أشبال الخلافة” رأس الدمية في منطقة الزنجيلي غرب الموصل وسط حضور قيادات من التنظيم و كادر تصوير.

و ردد أشبال الخلافة هتافات تهدد بشن عمليات انتحارية في البيت الأبيض وسط إطلاق عبارة جئناكم بالذبح.

و شكل تنظيم “الدولة الاسلامية” “أشبال الخلافة” بعد سيطرته على مدينة الموصل في يونيو/حزيران 2014، بهدف تجنيد الصبية و المراهقين و استغلاهم في العمليات الانتحارية.

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