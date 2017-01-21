الإسلام دين .. لا دولة

مكرم العزب

ابدأ بسمه تعالى مؤكدا إيماني المطلق بالله ورسوله, ومشهدا بأن لا إله إلاّ الله وبأن محمد بن عبد الله عبده ورسوله ودافعي لكتابة هذا الموصوع هو توضيح للبس واللغط الذي وصلنا إليه في مجتمعنا بتحميل الدين الإسلامي ماليس فيه وظهور الصراعات بين الأمة الواحدة والوطن الواحد باسم الدين وبمفاهيم دينية مغلوطة عن الخلافة والحكم اضافة ﺂلى اكتفاء الكثيرون من خريجي الجامعات العربية بما حفظوه في المناهج الدراسية بالمستويات التعليمية المختلفة, أو تلقوه من معارف في الأطر الحزبية الضيقة , او تلقوه عبر وسائل إعلامية رسمية صنعت عقول الأغلبية منهم بما يخدم توجهات الانظمة المستبدة في بلداننا العربية وعبر التاريخ , حيث تستفيد هذه الانظمة من تغييب العقل العربي لتظل في بحبوحة من الاستفراد بالسلطة والحكم, عاملة على صد وإغلاق كل منافذ التنوير ومعرفة الحقائق.

ورغم كل ما يتوفر من اساليب التنوير وإمكانية الإلمام بالمعارف وتأصيلها ما زال المواطن العربي يعيش بعقلية الأزمنة الغابرة .

وفي هذا الموضوع سنحاول ان نوضح بعض المفاهيم التي ألتبست على الكثيرين , وسنبدأ بتوضيح موجز لظهور مصطلح الإسلام السياسي , ماضين بالتعريف للمصطلح , وظروف ظهوره ونشأته خارج ” الوطن العربي ” وانتقاله إلينا كرد فعل بعد تفكك ما عرف ب “الخلافة العثمانية ” وزاد اتساعا مع ظهور الجماعات الدينية التي جعلت من الإسلام شعارا لطموحاتها السياسية من مثل : “الإسلام هو الحل ” و” الحاكمية الإلهية ” و” جاهلية القرن العشرين ” فمصطلح ” الإسلام السياسي” أستخدم سياسيا وإعلاميا وأكاديميا لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”.

ويرى بعض “المسلمين الأصوليين” بأن الإسلام “ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي وطبي وعلمي يصلح لبناء كل مؤسسات الدولة”.

ويعتقد معظم المحللين السياسيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي… والمتتبع لنشوﺀ حركة الإسلام السياسي بمفهومها الحديث.

فقد بدأت بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى وقيام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهورية تركيا على النمط الأوروبي العلماني وإلغائه لمفهوم الخلافة الإسلامية. و يعتبر أبو الأعلى المودودي (1903 – 1979) من الشخصيات الدينية البارزة في تاريخ باكستان وكان المودودي متأثراً بحركة “ديوباندي” في الهند.

نادى المودودي بإقامة دولة إسلامية مستقلة عن الهند على أساس ديني, ثم تأثر به سيد قطب الذي ينتمي لحركة الإخوان المسلمين. ويمكننا القول بأن الجماعات الدينية فشلت إلى الآن بتقديم انموذجا في الوطن العربي لتنفذ رؤاهم وافكارهم وتنظيراتهم لتكون مترجمة للشعارات التي يرفعوها , ونورد لكم هنا مثالا عن الإسلام السياسي في تركيا, انظروا التناقض بين دولة يحكمها الاسلاميون – كما يشاع – وبنفس الوقت يمارس فيها البِغاﺀ في الشوارع, وتمنح الدولة المومساﺀ رخصا لمزاولة تلك الأعمال, مع فرض قوانين الضرائب عليهن. ويرى بعض المحللين أن مشاريع الإسلام السياسي قد فشلت في طرح أسلوبها ما أن وصلت للحكم, فيشير الكاتب فرج العشة في كتابه “نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي” كيف أن جماعات الإسلام السياسي المسلحة استخدمت شعارات محاربة فساد الدولة والاستبداد إلى استخدام ممارسات العنف والإجرام ضد الدولة ومواطنيها.

كما أشار إلى أن فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا والذي يصنف على أنه من جماعات الإسلام السياسي ماهو “الا اعلانا مدويا عن نهاية الإسلام السياسي وليس انتصارا ساحقا له” مشيرا إلى أن زعيم الحزب رجب طيب أردوغان قد انقلب على الأيديولوجيا التقليديا السابقة للحزب، بسبب تأثره بكتابات المفكر الإسلامي التونسي الشيخ راشد الغنوشي كون الحزب يمارس السياسة حسب المسار العلماني كما أن برنامجه الانتخابي سياسي صرف يفصل الدين عن السياسة وأن ذلك لايعني فصل الدين عن المجتمع، لدرجة أن عبد الله غول الرئيس التركي وهو نائب أردوغان في الحزب اعترض على تسميتهم بالإسلاميين وقال “لا تسمونا إسلاميين, نحن حزب أوروبي محافظ حديث لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديمقراطيون مسلمون على غرار الديمقراطيين المسيحيين في البلدان الأوروبية الأخرى”.

أما عن مفاهيم القرآن للدين والملك والنبوة فجدير بنا. أن نبدأ بقول الشيخ محمد عبده. : يجب أن يُفهم القرآن الكريم علي الأساس الذي كانت تفهمه عليه العرب وقت نزوله, من حيث فهم الألفاظ اللغوية والعبارات الأدبية ” نحن نتسأل هل الدبن الاسلامي جاﺀ من أجل بناﺀ دولة. أم رحمة للعالمين ؟,هل كان رسولنا متمما لمكارم الأخلاق , كما قال عليه الصلاة والسلام : ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق … وهل أقتصرت الرسالة المحمدية علي قوم دون أخرين ؟ ما أركان الإسلام كما اوضحها الرسول عليه الصلاة والسلام.

وكما في حديث أسئلته لجبريل عليه السلام , فقال محمد عليه السلام في ختامه , هذا جبريل جاﺀ يعلمكم أمور دينكم ؟ لماذا لم يأت قيام دولة دينية إسلامية ركنا من أركان الإسلام ؟ ما التناقض في فهم النصوص الإسلامية. التي قال عنها نبينا وحبيبنا المصطفى:” تركتكم على المحجة البيضاﺀ ليلها كنهارها , لا يزيغ عنها إلا هالك”.

لماذا حشرنا ديننا الإسلامي في السياسة فخسرنا الدين وخسرنا الدنيا ؟ ماذا لو ظل المسلمون متمسكون بمفاهيم الإسلام الصحيحة , وكنا دعاة رحمة للعالمين, ندعو إلى التوحيد , ونشر أخلاق الرسول في كل المعمورة دون أن نكون طامعين في حكم الأمم الاخرى ؟

من منطلق هذه الاستفهامات والاستفسارات نعود لنؤصل لمفهوم الدولة فهما صحيحا كما ورد في القرآن الكريم . فتعالوا لنقرأ في القرآن الكريم مفهوم النبوة والملك والرسالة, ففي القرآن الكريم أن الله تعالى كان يمنح الملوك من الحقوق الإلهية مثل ما يمنح الأنبيا والمرسلين , وفيه أيضا أن المولى كان يصطفي من الناس ملوكا كما كان يصطفي رسلا فقد ورد في سورة البقرة أية 247 ” وقال لهم نبيهم : ٱن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, قالوا : أنى يكون له الملك علينا, ونحن احق بالملك منه, ولم يؤت سعة من المال, قال : إن الله أصطفاه عليكم, وزاده بسطة في العلم والجسم, والله يؤتي ملكه من يشاﺀ, والله واسع عليم ” ومن الأية القرآنية نستنتج أن الله اختار طالوت ملكا بعد أن أصطفاه وبعث به إلى قومه ملكا, لا نبيا ولا رسولا, وأيده بالأية التي تثبت انه من مبعوثي العناية الإلهية , والأيات تؤكد أنه بعث في ظل وجود نبي وهذا يعني أيضا وجود النبي والملك في الوقت الواحد والمكان الواحد, النبي الذي يتولى الامور الدينية والملك الذي يتولى الامور السياسية الزمنية, وإن استمد كل واحد منهم سلطته من الله .

كما أن في القرآن الكريم آيات تؤكد حقيقة أخرى هي : أن الله سبحانه وتعالى كان يجمع في بعض الحالات بين السلطتين الدينية والسياسية في شخص واحد ويجعل من هذا الشخص النبي الملك أو الملك النبي, وفي القصص القرآنية نقرأ بأن دأود وابنه سليمان عليهما السلام كانا يجمعان بين النبوة والملك وكان كل واحد منهما نبيا وملكا في قومه وفي الوقت ذاته , فسليمان كان ملكا نبيا , فقد كانت ظواهر الملك تبرز فيما قصه الله عنه أكثر مما تبرز ظواهر النبوة, ففي القرآن أن سليمان عليه السلام قال لربه : ” هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ” وقال تعالى في سورة النحل : ” وورث سليمان داود وقال : يا ايها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ, إن هذا لهو الفضل المبين ” من الشواهد السابقة يتأكد لدينا أن دأود وسليمان قد جمعا بين سلطتي ” النبوة والملك ” و ” الملك والنبوة ” في نظام واحد وبمجتمع واحد. وبعد هذا التوضح نصل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, فنسأل : فهل كان محمد عليه السلام نبيا ورسولا, ليس غير, ؟وعند ذلك يكون. الاسلام دينا فقط. أو هل كان محمد عليه السلام نبيا ملكا أو نبيا زعيما أو رئيسا ؟ وبالتالي يصح ما يقال بان الإسلام دين ودولة. بالصراحة كل المعاني القرآنية التي بحثنا عنها في قواميس اللغة من لسان العرب إلي تاج العروس توكد لنا بان الدين لا يعني الملك, والملك غير النبوة وغير الرسالة.

والحقيقة أن كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي تكاد تجمع على أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد رفض ما عرض عليه الملأ من أهل مكة من أمر تمليكه إن أراد الملك , بشرط أن يترك دعوته تلك, لكنه أصر على موقفه ولم يقبل بهذا العرض.

والقرآن الكريم يطلب إلى النبي عليه السلام أن يقول لأهل مكة هذا القول الوارد في سورة الأنعام الأية رقم ” 50″ فقال : ” أن أتبع إلا ما يوحى إليّ, قل هل يستوي الأعمى والبصير , أفلا تتفكرون ” ( من كتاب البديع لابن خلوية, المطبعة الرحمانية عام 1934 , ص 37 ) وهنا نأتي لنؤيد ما جئنا به بأن محمدا رسول الله, وليس ملكا من الملوك, و إن القرآن الكريم لم يتحدث عنه أنه الملك كطالوت, او النبي الملك كداود, إنما تحدث عنه دائما أنه رسول الله إلى الناس أجمعين . قال تعالى في سورة الفتح : ” محمد رسول الله والذين معه أشداﺀ على الكفار رحماﺀ بينهم ” وقال عز وجل : ” ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, ولكن رسول الله وخاتم النبين. ..” سورة الاحزاب. أية رقم ” 40 ” وقال سبحانه وتعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل, أفإن مات او قتل أنقلبتم على أعقابكم ” سورة آل عمران أية رقم ” 144″ ويقول تعالى في سورة المائدة أية ” 67 ” مخاطبا محمد عليه الصلاة والسلام : ” يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. …”

إذا لم يوجد نص مخالفا لما ورد سابقا بأن محمد كان ملكا او رئيسا لدولة يصرف أمور الناس ويدير شؤنهم. يضاف إلى ما سبق من الشواهد القرآنية أن القرآن وقف أكثر من مرة ليبين لمحمد عليه السلام بأنه لا يملك من اختصاصات الملك شيئا, فهو ليس عليهم بمسيطر,, وهو ليس عليهم بوكيل, وهو ليس إلا البشير النذير. اذا نحن أمام نبي ورسول فقط, نحن أمام دين وليس دولة.