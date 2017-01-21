رغم اعلان ابن دغر انتهاء الأزمة .. توقف صرف مرتبات شرطة تعز بسبب أزمة السيولة النقدية

يمنات – صنعاء

توقف الخميس 19 يناير/كانون ثان 2017، عملية صرف مرتبات منتسبي الأمن في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و نقل موقع “العربي الجديد” عن نائب مدير شرطة تعز، العقيد محمد عبد الله المحمودي، الموالي لـ”هادي” إن القيادة الأمنية في المحافظة أقرت الخميس توقف لجنة صرف الرواتب لمنتسبي الجهاز الأمني في المحافظة حتى إشعار آخر.

و ارجع المحمودي توقيف الصرف لعدم توفر السيولة النقدية التي كان من المفترض أن توفرها حكومة هادي.

و نقل الموقع عن مصدر في السلطة المحلية بتعز، إن من أسباب توقف الصرف احترازات امنية، من أجل وضع حلول لمسألة التجمعات.

و أشار أن السلطة المحلية و السلطات الأمنية تعد خطة لعملية التوزيع، بما يضمن سلامات منتسبي الأجهزة الأمنية.

و أعلنت إدارة شرطة تعز مساء الأربعاء الماضي، كل منتسبيها في الوحدات الأمنية أن صرف مرتب شهر نوفمبر/تشرين ثان 2016، ستبدأ الخميس، بحسب الجداول المعدة لكل الوحدات.

يأيت ذلك رغم اعلان رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، قبل أقل من شهر عن انتهاء أزمة السيولة النقدية، بعد وصول 200 مليار من العملة المحلية طبعت في روسيا إلى البنك المركزي في عدن.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا