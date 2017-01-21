المحلل السياسي الشرفي يكشف عن أسباب عدم فاعلية العملية السياسية في الملف اليمني

يمنات – خاص

قال المحلل السياسي، عبد الوهاب الشرفي، إن العملية السياسية في الملف اليمني ليست عملية فاعلة بذاتها.

و أوضح أن العملية السياسية في الملف اليمني لا تحدث خطواتها بناء على مدى تقدم أو تاخر الاطراف اليمنية ذات العلاقة، بل هي متعلقة بمدى دفع الاطراف الخارجية و اتجاهات هذا الدفع لما للملف اليمني من علاقة بالملفات الاخرى الساخنة في المنطقة.

و أشار الشرفي إلى أن كل الملفات الأخرى في المنطقة في حالة برود بقدر او بأخر فقد انعكس ذلك على الملف اليمني.

و لفت إلى أن جميع الملفات بانتظار وضوح الرؤية بخصوص السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط ككل، و تجاه الملفات الساخنة فيه بشكل خاص.

و أشار أنه بناء على الموقف الأمريكي من ملفات المنطقة ستحدد الخطوات التي ستتم في مختلف الملفات، و الملف اليمني احدها.

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