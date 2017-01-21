تفحم جثة سائق جرا ء احتراق سيارته في ظروف غامضة بأبين

يمنات – صنعاء

تفحمت جثة سائق سيارة احترقت على طريق زنجبار – شقرة، بمحافظة أبين، مساء الجمعة 20 يناير/كانون ثان 2017.

و قالت مصادر صحفية، ان مسافرين فشلوا في انقاذ السائق، جراء انتشار النيران في السيارة.

و نقل موقع “عدن الغد” عن مسافرين، انه عثر بجوار السيارة على “خراطيش” رصاص، يعتقد ان السيارة استهدفت بها من قبل مجهولين.

و لم يكشف بعد عن هوية سائق السيارة، و هي من نوع مورلا، و ملابسات الحادث، الذي يلفه الغموض.

يأتي ذلك في ظل انفلات امني تشهده محافظة أبين، جراء الخلافات بين قيادات قوات الحزام الأمني التي تتولى الأمن الداخلي في مديريات المحافظة و مدير أمن المحافظة، الذي يعد قائد لقوات الحزام الأمني في المحافظة، عوضا عن تصاعد أنشطة تنظيم القاعدة في عدة مديريات، و بالأخص المديريات الوسطى (لودر ، مودية ، الوضيع).

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