يمنات

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوي تحذيره لقاطني المرتفعات الجبلية في محافظات صعدة و عمران و ذمار و صنعاء و البيضاء و أجزاء من محافظتي الضالع و إب، و كذا قاطني الصحاري الشمالية الشرقية من تأثير الصقيع على المحاصيل الزراعية، ناصحا المزارعين بحماية محاصيلهم.

كما نصح كبار السن و طلاب المدارس و الأطفال و العاملين خلال الفترة المسائية و حتى ساعات الصباح الأولى، بارتداء الملابس الشتوية، تجنبا لصدمات البرد.

و قال المركز في نشرة خاصة، ظهر الجمعة 20 يناير/كانون ثان 2017، إن المناطق الجبلية في المحافظات المذكورة آنفا و المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية، لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة و جافة.

و أشار إلى استمرار تأثير الكتلة على تلك المناطق سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى، و تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 21 يناير/كانون ثان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و جافة و باردة مع احتمال تكون الصقيع أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح السطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، سرعتها بين 8 – 18 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال تكون الضباب أثناء الليل و الصباح الباكر على السواحل الشرقية.

– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة، جنوبية شرقية، جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها من 12 – 24 عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صجوة و باردة بوجه عام.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا