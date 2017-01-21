يمنات
جدد المركز الوطني للأرصاد الجوي تحذيره لقاطني المرتفعات الجبلية في محافظات صعدة و عمران و ذمار و صنعاء و البيضاء و أجزاء من محافظتي الضالع و إب، و كذا قاطني الصحاري الشمالية الشرقية من تأثير الصقيع على المحاصيل الزراعية، ناصحا المزارعين بحماية محاصيلهم.
كما نصح كبار السن و طلاب المدارس و الأطفال و العاملين خلال الفترة المسائية و حتى ساعات الصباح الأولى، بارتداء الملابس الشتوية، تجنبا لصدمات البرد.
و قال المركز في نشرة خاصة، ظهر الجمعة 20 يناير/كانون ثان 2017، إن المناطق الجبلية في المحافظات المذكورة آنفا و المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية، لا تزال متأثرة بكتلة هوائية باردة و جافة.
و أشار إلى استمرار تأثير الكتلة على تلك المناطق سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى، و تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 21 يناير/كانون ثان 2017
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و جافة و باردة مع احتمال تكون الصقيع أثناء الليل و الصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية، سرعتها بين 8 – 18 عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال تكون الضباب أثناء الليل و الصباح الباكر على السواحل الشرقية.
– الرياح السطحية على باب المندب معتدلة إلى مضطربة السرعة، جنوبية شرقية، جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها من 12 – 24 عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صجوة و باردة بوجه عام.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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