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عملة محلية

هل سيفي بوعده..؟ وزير في حكومة هادي يكشف عن موعد صرف رواتب التربويين في العاصمة صنعاء

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يمنات – صنعاء

قال وزير التربية والتعليم في حكومة هادي، الدكتور عبد الله سالم لملس، ان حكومته ستفاجئ من وصفتهم بـ”الانقلابيين” بوصول مرتبات ديوان وزارة التربية و التعليم بصنعاء و مرتبات التربويين في أمانة العاصمة ابتداء من يوم غد السبت 21 يناير/كانون ثان 2017.

و أضاف: بالرغم من رفض بل و منع من اسماهم بـ”الانقلابيين” في صنعاء من إرسال كشوفات مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، إلا أننا لن نعجز في إيجاد الوسيلة المناسبة لايصال المرتبات للكل و كلاً باسمه.

و لم يكشف لملس عن الطريقة التي ستصل بها المرتبات إلى الموظفين، و من سيتولى الصرف.

و كثرت تصريحات مسئولي حكومتي ابن حبتور و هادي حول الصرف، و قطع مواعيد، خاصة حول رواتب موظفي المحافظات التي تسيطر عليها حكومة ابن حبتور، غير أنه و منذ بدء حرب التصريحات، لم يتسلم الموظفين في تلك المحافظات سوى نصف راتب لشهر سبتمبر/ايلول الماضي، ما يؤكد أن الحكومتين باتتا توظفان الرواتب في اطار الصراع بينهما.

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