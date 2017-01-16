صحيفة قطرية: حكومة ترفض التعاطي مع أي مبادرة للحل في اليمن تمس بالصلاحيات الرئاسية

يمنات – صنعاء

استبق الرئيس اليمني المستقيل الكشف عن الخطة الجديدة التي ينوي المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الكشف عنها خلال زيارته لصنعاء وعدن، برفض مضمونها مقدماً اذا احتوت على نقاط تمس بصلاحياته كرئيس.

قالت صحيفة الراية القطرية، إن مصادر سياسية مقربة من هادي، كشفت لها عن رفض حكومة هادي أي مساس بصلاحياته الرئاسية.

و توقعت الصحيفة، وصول المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ إلى عدن في غضون الأسبوع الجاري.

و أشارت إلى أن أي حلول سيقدمها ولد الشيخ، ستكون مرفوضة إذا لم تستوعب الملاحظات التي تقدمت بها حكومة هادي و منها عدم المساس بصلاحيات الرئيس.

و كشف ولد الشيخ في حديث لقناة الجزيرة القطرية عن خارطة جديدة للحل في اليمن، قبل 3 أيام.

و بدأ ولد الشيخ تحركاته بهدف تفعيل المسار التفاوضي المجمد منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

و فشل ولد الشيخ في عقد لقاء بالعاصمة الأردنية، عَمان، كان قد اعلن عنه في ديسمبر/كانون أول الماضي.

و يرى مراقبون أن الجمود في المسار التفاوضي، مرتبط بتسلم الادارة الامريكية الجديدة مقاليد الحكم في البيت الأبيض، يوم الجمعة القادم، و التي ستحدد كيفية التعاطي مع الملف اليمني.

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