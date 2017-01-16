أبين .. ضحايا من جنود الحزام الأمني في هجوم لعناصر القاعدة

يمنات – صنعاء

قتل جندي و أصيب اثنين أخرين في هجوم لعناصر القاعدة على نقطة أمنية في مدينة لودر، وسط محافظة أبين، جنوب البلاد، مساء الأحد 15 يناير/كانون ثان 2017.

قالت مصادر صحفية، إن نقطة تتبع قوات الحزام الأمني قرب محطة كهرباء لودر، تعرضت لهجوم بقذائف و أسلحة رشاشة، ما أدى إلى سقوط قتيل من الجنود و جرح اثنين أخرين.

و أفادت بأن عناصر من القاعدة يستقلون دراجات نارية هاجموا النقطة، و نفذوا العملية و لاذوا بالفرار على متن الدراجات.

و نشر “عدن الغد” أسماء الضحايا، و هم القتيل محمد الضبابي، و الجريحين: سالم عوض و الخضر العرد.

و جاء الهجوم بعد أقل من 10 ساعات من زيارة محافظ أبين، الخضر الميسري لمديرية لودر و تفقده معسكر اللواء الأول في جبل يسوف.

و تشن عناصر القاعدة هجمات على مواقع الحزام الأمني في مدينة لودر و محيطها، و تصاعدت الهجمات منذ شهر ديسمبر الماضي.

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