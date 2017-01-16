الرئيسة / أخبار عاجلة / عودة التوتر إلى وسط مدينة تعز بعد احراق مسلحي غزوان المخلافي المرتبط بالاصلاح سيارة لكتائب ابي العباس السلفية ونهب أخرى.

عودة التوتر إلى وسط مدينة تعز بعد احراق مسلحي غزوان المخلافي المرتبط بالاصلاح سيارة لكتائب ابي العباس السلفية ونهب أخرى.

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