إب .. فار من السجن المركزي يقتل 7 أشخاص بينهم ضابط أمن وذوي القتلى يمثلون بجثته بعد قتله

يمنات – صنعاء – خاص

قتل 7 أشخاص، بينهم ضابط أمن و أصيب أخرون في محافظة إب، وسط البلاد، السبت 14 يناير/كانون ثان 2017، اثر اشتباك بين مطلوب أمنيا و أولياء دم.

و أفادت مصادر محلية، إن أولياء دم أحد القتلى المتهم بقتله صفوان الجحيفي، الفار من السجن المركزي بتعز، حاصروا صباح السبت، المتهم الجحيفي، في احد منازل أقاربه بمدينة القاعدة، و ظلوا يتبادلون اطلاق النار، قرابة 4 ساعات.

و أشارت أن الطرفين تبادل اطلاق نار كثيف و استخدموا القنابل أثناء الاشتباك، ما أثار حالة من الرعب في أوساط سكان الأحياء الغربية لمدينة القاعدة.

و أوضحت أن ادارة أمن مديرية القاعدة، ارسلت طقما بقيادة الرائد مراد أبو راس، نائب مدير الأمن، بهدف القبض على القاتل، غير أنه قاومهم و تبادل معهم اطلاق النار، قرابة نصف ساعة.

و لفتت إلى أن الجحيفي اعلن استلامه بعد تم محاصرة من قبل الشرطة، فخرج من المنزل، و باشر باطلاق نار عشوائي كثيف تجاه الجنود و أولياء الدم، ما أدى إلى مقتل 6 من أولياء الدم، و الرائد مراد أبو راس، واصابة 4 جنود و 3 مدنيين.

و حسب المصادر، قام بعض من أولياء الدم بعد سقوط قتلى من ذويهم باطلاق النار على الجحيفي، ما أدى إلى مقتله.

و أفادت المصادر، أن بعض من ذوي القتلى برصاص الجحيفي، قاموا بسحل جثته و التعزيز بها و تعليق على شجرة، في قرية ضبية بالحيمة غرب مدينة القاعدة.

و صفوان الجحيفي، هو أحد الفارين من السجن المركزي، غرب مدينة تعز، و الذي فر من مئات السجناء، بعد سيطرة المقاومة على السجن، قبل أكثر من عام.

و الجحيفي متهم في قضايا قتل و سطو وتقطع، منها قتل “8” أشخاص، و صدر بحقه ثلاثة احكام اعدام.

و نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لجثة الجحيفي بعد التمثيل بها.

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