الرئيسة / أخبار عاجلة / مقتل نائب مدير أمن مديرية ذي السفال بإب مراد أبو رأس و3 جنود في منطقة الحيمة القريبة من تعز أثناء ملاحقة حملة أمنية لعصابة تقطع.
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جيزان .. غارة لطيران التحالف السعودي على قرية حامضة.
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