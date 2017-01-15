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مقتل نائب مدير أمن مديرية ذي السفال بإب مراد أبو رأس و3 جنود في منطقة الحيمة القريبة من تعز أثناء ملاحقة حملة أمنية لعصابة تقطع.

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