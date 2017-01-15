الرئيسة / أخبار عاجلة / حضرموت .. مقتل مواطن في مفرق منوب بمنطقة بروج في القطن أثناء توجهه على دراجته النارية إلى مزرعته.
11 ساعة من الآن أخبار عاجلة 31 من المشاهدات2017-01-14
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اصابة جنديان جراء استهداف البحث الجنائي بخور مكسر بعدن بقذيفة.
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جيزان .. غارة لطيران التحالف السعودي على قرية حامضة.
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مسلحون يغلقون طريق مدينة الشعب بعدن.
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صعدة .. غارة لطيران التحالف السعودي على وادي خلب بمديرية الظاهر.
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