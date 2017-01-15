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غزوان المخلافي

“غزوان المخلافي” في حماية “قيادات متطرفة” بتعز وكتائب “أبي العباس” لا تزال تلاحقه

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يمنات – خاص

تقول معلومات إن “غزوان المخلافي” الذي خاضت مجاميعه المسلحة مواجهات عنيفة ليل الخميس و صباح الجمعة الماضي، مع كتائب أبي العباس السلفية، التجأ إلى قيادات متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة تعز.

و أوضحت أن “غزوان” الذي لا تزال كتائب أبي العباس تلاحقه في مدينة تعز، أصبح في حماية تلك القيادات المتطرفة، التي تسيطر على عدة مناطق بمدينة تعز.

و “غزوان المخلافي” هو أحد منتسبي اللواء 22 الذي يقوده خاله “صادق سرحان المخلافي” رئيس المجلس العسكري للمقاومة بتعز.

و العميد صادق سرحان مقرب من اللواء علي محسن الأحمر، نائب هادي، و كان قائدا للواء الدفاع الجوي في الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن، و عين بعد حل الفرقة في العام 2012 قائدا للواء المدفعية، المتمركز في معسكر كهلان بمدينة صعدة، اقصى شمال البلاد.

و سيطرت كتائب أبي العباس السلفية على شارع جمال وسط مدينة تعز، منذ صباح الجمعة 12 يناير/كانون ثان 2017، بعد حرب شوارع استمرت قرابة 15 ساعة، مع مجاميع مسلحة يقودها “غزوان المخلافي” معظمها مرتبطة بفصيل الاصلاح في مقاومة تعز.

و اعتقلت كتائب ابي العباس، “صهيب” شقيق “غزوان المخلافي”، صباح الجمعة.

و تقول معلومات ان أبي العباس سلم “صهيب المخلافي” إلى ادارة أمن محافظة تعز، بعد التحقيق معه.

و غزوان المخلافي هو شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمره “17” عاما، و كلفه خاله “صادق سرحان” بادارة سوق دي لوكس، بعد مواجهات بين فصيل الاصلاح في المقاومة و الفصيل السلفي، اثر خلافات على جباية السوق.

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