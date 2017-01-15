حكومة هادي تقول انها ستصرف مرتبات موظفي الدولة دون استثناء وتكشف عن الطريقة التي سيتم الصرف عبرها

يمنات – صنعاء

قال أحمد بن دغر، رئيس حكومة هادي، إن حكومته ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها امانة العاصمة، صنعاء.

و حسب وكالة “سبأ” الحكومية، التي تديريها حكومة هادي، أشار ابن دغر، إلى انه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات.

و أوضح أن عملية الصرف ستتم عن طريق مكاتب البريد و بنك التسليف و الصرافين، بما يضمن ايصالها إلى الموظف مباشرة.

و دعا المؤسسات الحكومية إلى سرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014.

إلى ذلك أكد نائب رئيس حكومة هادي، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، ان صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة لن تتم الا عبر السلطات الشرعية في الوزارات و المحافظات.

و أكد أن حكومته ملتزمة بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014 وان عملية الصرف ستتم عبر آلية دقيقة تضمن استلام الموظفين لرواتبهم يدا بيد.

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