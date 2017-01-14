حظك مع الابراج السبت 14 يناير/كانون ثان 2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 14 يناير/كانون ثان 2017.

برج الحمل

مهنياً: حاذر الانتفاضات والغضب، حيث يتسلّط الضوء عليك، كما تلاحقك بعض العيون الحاسدة

عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الاوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك

برج الثور

مهنياً: تشعر بالانتعاش، تسوّي مشاكل شخصية، تتفهم بعض الخلافات الماضية، وتعالج مسألة شراكة او شأناً مهنياً

عاطفياً: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجاً

صحياً: خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء

برج الجوزاء

مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة

عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك

صحياً: تتعرض لحالات من السترس التي تؤثر في حيويتك

برج السرطان

مهنياً: تسير الأمور بعكس ما أنت تتوقّع، يخيب أملك وتجد نفسك وحيدًا في مستنقع، عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا

عاطفياً: تجد نفسك ممتلئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية

صحياً: لا تهدأ أبداً وتيرة أعمالك ونشاطاتك الاجتماعية، قد تسبب هذه إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة

برج الأسد

مهنياً: تطالعك معاكسات عدّة وتُغرقك الواجبات والضغوط العائلية اوالاجتماعية في آن معًا، فتشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب

عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان

برج العذراء

مهنياً: عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيداً قبل أن تقرر أي شيء في شأنه

عاطفياً: الحب والهيام والعاطفة امور ما زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجاً أو عازباً

صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام، قد يكون الوضع أسوأ مما تتوقع، اتصل بطبييك ليحدد لك موعداً لمعاينتك

برج الميزان

مهنياً: تتحرّر من قيد، وقد تلتقي من تحب أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً، وتكون القائد لفريق عمل

عاطفياً: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيراً لها ، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك

صحياً: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلاً إلى زيادة وزنك بسهولة

برج العقرب

مهنياً: قد تطلق أعمالاً جديدة أو مشاريع أو منتوجات تستمر حتى اواخر الشهر جيدة ومناسبة

عاطفياً: أحد المقربين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً على المزاج أيضاً

برج القوس

مهنياً: يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون مناسباً على صعد مختلفة في العمل وفي العلاقات العامة

عاطفياً: الفلك يمنحك الاندفاع والشغف اللازمين للبحث عن الكمال في الحب

صحياً: قم بإدخال طعام مغذ على لائحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية قدر المستطاع

برج الجدي

مهنياً: مصالحات واعمال خلاّقة واتصالات مثمرة، تبدو واقعيًّا وموضوعيًّا فتجد الحلول لبعض المشاكل السابقة

عاطفياً: تبادل الأحاديث العميقة مع الشريك هوالحل للوصول إلى التفاهم التام معه

صحياً: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها

برج الدلو

مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية تصبّ كلها في مصلحتك

عاطفياً: تحتاج إلى من يقدم لك النصائح القيمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصب في مصلحتك

صحياً: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق

برج الحوت

مهنياً: كن متأنياً جداً واصغ الى الآخرين من دون تدخّل من قبلك، وتجنّب الخيبات ولا تعط رأيًا مشاكساً

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أجمل أوقاتها والتفاهم بينكما يبلغ الذروة حول كل المواضيع

صحياً: البدانة لن تضر الا صاحبها، فحاول ان تبدأ بحمية غذائية لاستعادة رشاقتك

المصدر: عيون