حظك مع الابراج السبت 14 يناير/كانون ثان 2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 14 يناير/كانون ثان 2017.
برج الحمل
مهنياً: حاذر الانتفاضات والغضب، حيث يتسلّط الضوء عليك، كما تلاحقك بعض العيون الحاسدة
عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية
صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الاوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك
برج الثور
مهنياً: تشعر بالانتعاش، تسوّي مشاكل شخصية، تتفهم بعض الخلافات الماضية، وتعالج مسألة شراكة او شأناً مهنياً
عاطفياً: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجاً
صحياً: خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء
برج الجوزاء
مهنياً: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة
عاطفياً: مشاغلك المهنية تأخذ بعيداً عن أي تفكير عاطفي، مع أنك صرت على قاب قوسين من اتخاذ قرار مهم في حياتك
صحياً: تتعرض لحالات من السترس التي تؤثر في حيويتك
برج السرطان
مهنياً: تسير الأمور بعكس ما أنت تتوقّع، يخيب أملك وتجد نفسك وحيدًا في مستنقع، عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا
عاطفياً: تجد نفسك ممتلئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية
صحياً: لا تهدأ أبداً وتيرة أعمالك ونشاطاتك الاجتماعية، قد تسبب هذه إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة
برج الأسد
مهنياً: تطالعك معاكسات عدّة وتُغرقك الواجبات والضغوط العائلية اوالاجتماعية في آن معًا، فتشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب
عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما
صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان
برج العذراء
مهنياً: عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيداً قبل أن تقرر أي شيء في شأنه
عاطفياً: الحب والهيام والعاطفة امور ما زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجاً أو عازباً
صحياً: لا تهمل ما تعانيه من آلام، قد يكون الوضع أسوأ مما تتوقع، اتصل بطبييك ليحدد لك موعداً لمعاينتك
برج الميزان
مهنياً: تتحرّر من قيد، وقد تلتقي من تحب أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً، وتكون القائد لفريق عمل
عاطفياً: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيراً لها ، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك
صحياً: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلاً إلى زيادة وزنك بسهولة
برج العقرب
مهنياً: قد تطلق أعمالاً جديدة أو مشاريع أو منتوجات تستمر حتى اواخر الشهر جيدة ومناسبة
عاطفياً: أحد المقربين منك يطلب مساعدتك بشكل مستميت بشأن مشكلة تعترضه، فلا تتردد في مد يد العون له
صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة الضارّة مثل اللحوم المدهنة، المقالي تضر الصحة وتؤثر سلباً على المزاج أيضاً
برج القوس
مهنياً: يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون مناسباً على صعد مختلفة في العمل وفي العلاقات العامة
عاطفياً: الفلك يمنحك الاندفاع والشغف اللازمين للبحث عن الكمال في الحب
صحياً: قم بإدخال طعام مغذ على لائحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية قدر المستطاع
برج الجدي
مهنياً: مصالحات واعمال خلاّقة واتصالات مثمرة، تبدو واقعيًّا وموضوعيًّا فتجد الحلول لبعض المشاكل السابقة
عاطفياً: تبادل الأحاديث العميقة مع الشريك هوالحل للوصول إلى التفاهم التام معه
صحياً: قد تكون بحاجة إلى دعم معنوي يخفف عنك الضغوط النفسية التي تشعر بها
برج الدلو
مهنياً: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية تصبّ كلها في مصلحتك
عاطفياً: تحتاج إلى من يقدم لك النصائح القيمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصب في مصلحتك
صحياً: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق
برج الحوت
مهنياً: كن متأنياً جداً واصغ الى الآخرين من دون تدخّل من قبلك، وتجنّب الخيبات ولا تعط رأيًا مشاكساً
عاطفياً: العلاقة بالشريك في أجمل أوقاتها والتفاهم بينكما يبلغ الذروة حول كل المواضيع
صحياً: البدانة لن تضر الا صاحبها، فحاول ان تبدأ بحمية غذائية لاستعادة رشاقتك
المصدر: عيون